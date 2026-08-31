В CENTCOM опровергли сообщение КСИР о подрыве на минах супертанкера в Ормузском проливе

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Утверждение Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) о подрыве супертанкера на двух минах при прохождении по южному маршруту в Ормузском проливе является ложью, заявило в понедельник Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Ни одно судно не натыкалось на мины в Ормузском проливе. Это очередная попытка КСИР запугать региональное коммерческое судоходство посредством дезинформации", - говорится в заявлении командования.

Ранее КСИР выступил с утверждением, что супертанкер, проходивший по южному маршруту в Ормузском проливе без разрешения Ирана, столкнулся с двумя минами. На нем якобы вспыхнул пожар, и судно было полностью обездвижено.

Как ранее сообщали в CENTCOM, накануне американские вооруженные силы нанесли удар по двум пусковым установкам на иранском острове Ларак, с которых силы КСИР готовились запустить ракеты с морскими минами в сторону Ормузского пролива.