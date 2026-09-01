Хуситы стали наращивать связи с группировкой "Аш-Шабаб" в Сомали

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Хуситы и экстремистская группировка "Аш-Шабаб" (запрещена в РФ) развивают отношения между собой, что включает в себя передачу оружия и технологий, а также обучение бойцов, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

"У нас есть "Аш-Шабаб", наиболее крупная и перспективная структура, связанная с "Аль-Каидой" (запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ), которая получает доступ к более совершенному оружию и к тренировкам (...) С другой стороны, хуситы расширяют географию активности, получают плацдарм, способный дестабилизировать одну из важнейших мировых экономических стратегических точек. Это не региональная проблема. Тут есть глобальное измерение", - заявил WSJ глава Африканского командования Вооружённых сил США генерал Дэгвин Андерсон.

В связи с этим, по данным издания, 12 февраля военные США нанесли удар в восточной части Йемена в районе Эль-Гайды по выходцу из Сомали Джибрилу Яхье Али, он погиб. По данным йеменских служб безопасности, он был ключевой фигурой в налаживании связей между хуситами и "Аш-Шабаб".

Со своей стороны неназванный представитель военной разведки США подтвердил WSJ, что руководство "Аш-Шабаб", кроме боеприпасов, винтовок и пулеметов, хотело получить от хуситов более совершенные вооружения. Согласно докладу йеменской разведки, подставные компании в Йемене декларируют поставки как гражданскую продукцию, перевозят ее в Эль-Мукаллу и другие порты, а оттуда переправляют на скоростных катерах и рыболовецких шхунах. Затем их выгружают на берег в северном Сомали, где плохо контролируется береговая линия, и направляют в южную часть страны - отрядам "Аш-Шабаб".

Ситуацию осложняет еще и то, что в декабре 2025 года Израиль признал независимость Сомалиленда – региона Сомали. На территории Сомалиленда находится имеющий крупное значение порт Бербера, размещение в котором могло бы дать Израилю дополнительные возможности в борьбе с хуситами.

Источник в одной из региональных разведслужб рассказал, что в минувшем июне делегация из четырех членов движения хуситов" Ансар Аллах" прибыла в город Джилиб на юге Сомали – в центр "Аш-Шабаба". Хуситы хотели координироваться в срыве активности Израиля в Бербере, а также обещали лидерам "Аш-Шабаба" больше оружия и обучения.

Представитель военной разведки США отмечал, что не менее 100 бойцов "Аль-Шабаб" ранее ездили к хуситам в Йемен для получения опыта ведения боевых действий. В частности, они проходили стрелковую подготовку, учились использовать беспилотники, противодействовать вражеской авиации, собирать мины-ловушки. Американский военный добавил, что инструкторы хуситов также посещали Сомали для подготовки операторов дронов у "Аш-Шабаб".

В июле хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии в ответ на блокаду портов в Йемене и на атаку на международный аэропорт в Сане. Блокада распространяется на весь морской транспорт, направляющийся в саудовские порты и из них. В итоге из-за действий хуситов у саудовских судов возникли большие сложности при попытках пройти через Баб-эль-Мандебский пролив.