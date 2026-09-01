В Сирии заявили о нацеленности на дипломатическое решение проблем с Израилем

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Дамаск до сих пор придерживается намерения урегулировать конфликт с Израилем путем переговоров, несмотря на продолжающиеся действия израильских военных на сирийской территории, заявил глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани.

"Несмотря на эти сложности, мы по-прежнему привержены дипломатическому решению, и мы серьезно работаем над его достижением", - приводит слова аш-Шибани телеканал "Аль-Арабийя".

Он добавил, что Дамаск участвует в переговорах при посредничестве США.

В январе на встрече в Париже представители Сирии и Израиля договорились о создании механизма совместной работы в вопросах обмена разведданными и военной деэскалации. Стороны провели несколько раундов прямых переговоров, последний на данный момент - в августе в Иордании.

Более 50 лет отношения между Сирией и Израилем оставались крайне напряженными из-за израильской аннексии Голанских высот во время Шестидневной войны 1967 года. Международное сообщество, за исключением США и Колумбии, не поддержало захват Израилем Голанских высот. Дамаск на протяжение десятилетий требовал возвращения этих территорий.

Кроме того, израильские военные заняли позиции в буферной зоне на фоне смены власти в Сирии в конце 2024 года. Израильская авиация неоднократно наносила удары по запасам вооружений на сирийской территории.

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа в прошлом году подтвердил, что Дамаск находится на продвинутой стадии переговоров с Израилем по соглашению о безопасности. По словам аш-Шараа, потенциальный договор будет основан на соглашении о разъединении сил 1974 года.

Между тем, на прошлой неделе министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильские военные не покинут буферную зону в южной Сирии, пока с территории этой страны не перестанут исходить угрозы.