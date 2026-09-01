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Путин проводит встречу с Эрдоганом "на полях" саммита ШОС в Бишкеке

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Бишкеке "на полях" саммита ШОС.

У лидеров много тем для обсуждений, в том числе, как отметил помощник президента Юрий Ушаков, ситуация в Черноморском бассейне, в целом украинская тематика, а также двусторонние вопросы.

Накануне глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара обменивается информацией с Москвой и Киевом по поводу обстановки в Черном море и "в настоящее время работает над новой зерновой сделкой".

Напряженность, складывающаяся в данный момент в Черном море, отметил он, сказывается не только на безопасности региона, но и на международных поставках продовольствия, поскольку зерновые не попадают на мировые рынки. Глава МИД Турции сообщил, что целый ряд стран обращался к Анкаре с просьбой повлиять на эту ситуацию, если такие возможности есть.

Что касается возобновления переговоров по Украине в Турции, то, как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия сохраняет открытость к ним, но пока к этому нет предпосылок. В то же время он призвал дождаться предложений Турции.

Владимир Путин Турция Реджеп Тайип Эрдоган
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