Экс-премьер Великобритании Стармер покидает парламент

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Бывший британский премьер Кир Стармер заявил, что сложит полномочия депутата парламента от округа Холборн и Сент-Панкрас, сообщает во вторник газета The Guardian.

Объявляя о своем решении, он отметил, что готов "передать эстафету преемнику", добавив, что настал "нужный момент" покинуть парламент.

По словам Стармера, он намерен "сфокусироваться на других вещах, и это будут международные дела, в том числе оборона, безопасность, торговля и технологии в быстро меняющемся мире". Подробностей своих планов он не привел.

Газета отмечает, что уход Стармера приведет к дополнительным выборам. Согласно The Guardian, на место экс-премьера может претендовать представитель партии "зеленых" Зак Полански.

В июне Стармер решил уйти в отставку с поста лидера Лейбористской партии и, соответственно, премьер-министра после того, как многие однопартийцы призвали его к этому из-за накопившихся претензий, в частности, из-за неудачных результатов партии на выборах в муниципальные советы Англии, а также в парламенты Уэльса и Шотландии.