Поиск

Экс-премьер Великобритании Стармер покидает парламент

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Бывший британский премьер Кир Стармер заявил, что сложит полномочия депутата парламента от округа Холборн и Сент-Панкрас, сообщает во вторник газета The Guardian.

Объявляя о своем решении, он отметил, что готов "передать эстафету преемнику", добавив, что настал "нужный момент" покинуть парламент.

По словам Стармера, он намерен "сфокусироваться на других вещах, и это будут международные дела, в том числе оборона, безопасность, торговля и технологии в быстро меняющемся мире". Подробностей своих планов он не привел.

Газета отмечает, что уход Стармера приведет к дополнительным выборам. Согласно The Guardian, на место экс-премьера может претендовать представитель партии "зеленых" Зак Полански.

В июне Стармер решил уйти в отставку с поста лидера Лейбористской партии и, соответственно, премьер-министра после того, как многие однопартийцы призвали его к этому из-за накопившихся претензий, в частности, из-за неудачных результатов партии на выборах в муниципальные советы Англии, а также в парламенты Уэльса и Шотландии.

Великобритания Кир Стармер
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Женский дуэт астронавтов вышел в открытый космос с борта МКС для монтажных работ

В Иране зявили о готовности вернуться к соблюдению меморандума о прекращении огня после США

 В Иране зявили о готовности вернуться к соблюдению меморандума о прекращении огня после США

Путин "на полях" саммита ШОС в Бишкеке проводит встречу с президентом Ирана

Более тысячи человек погибли в результате недавнего наводнения в Непале

 Более тысячи человек погибли в результате недавнего наводнения в Непале

Инфляция в еврозоне в августе ускорилась до максимума с 2023 года

В Москве заявили об отсутствии у РФ причин и планов нападать на страны НАТО

Запасы газа в подземных хранилищах Европы заполнены на 65,09%

 Запасы газа в подземных хранилищах Европы заполнены на 65,09%

МИД РФ назвал актуальной рекомендацию дипкорпусу и иностранцам в Киеве эвакуироваться

Нефть Brent подорожала до $91,46 за баррель

Ozon открыл продажи на рынке Монголии

 Ozon открыл продажи на рынке Монголии
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11504 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3620 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов