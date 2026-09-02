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Такаити призвала скорее внедрять беспилотники и ИИ в Силы самообороны Японии

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Премьер Японии Санаэ Такаити на встрече с командирами Сил самообороны в среду заявила, что власти хотят от военных более быстрого, чем планировалось, освоения беспилотных технологий и искусственного интеллекта.

"Само собой разумеется, нам надо еще спешнее осваивать такие технологии", - приводит "Киодо" ее слова.

Также Такаити на фоне нехватки персонала пообещала улучшить условия работы для состава Сил самообороны.

Премьер напомнила, что власти планируют до конца года пересмотреть принятые в 2022 году прежние редакции стратегии национальной безопасности и еще двух документов в сфере безопасности; хотя, как напоминает "Киодо", они были рассчитаны на 10 лет. Такаити отметила, что обновленные сборники руководящих указаний "заложат новое направление по укреплению оборонных возможностей", в то время как международная обстановка вокруг Японии осложнилась, а страны активно и в крупных масштабах строят оборонительные системы, связывающие воедино беспилотные технологии и средства искусственного интеллекта.

"Киодо" отмечает, что предыдущие версии базовых документов в сфере безопасности задали курс Токио на приобретение средств нанесения контрударов по противнику и поставили цель тратить в год 2% от ВВП на оборонные нужды. С тех пор Японии пришлось иметь дело с вызовами со стороны КНР и КНДР, а также с давлением США, требующих от Токио повысить расходы на оборону, напоминает агентство.

Ранее Bloomberg сообщал, что министерство обороны Японии желает получить как минимум рекордные $56 млрд на оборонные траты на 2027 финансовый год, стартующий с апреля. Отмечалось, что предложения Минобороны - лишь стартовая точка для последующих переговоров, в ходе которых правительство может добавить и другие статьи расходов.

Япония Санаэ Такаити
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