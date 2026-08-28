Поиск

Младича похоронят с государственными почестями

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич будет похоронен с соблюдением государственных почестей, объявил глава Минюста Сербии Ненад Вуйич. Об этом сообщает EFE.

"Младич был генералом, и протокол в таких случаях известен. Его роль также известна, все, что относится к генералу Младичу, будет безусловно соблюдено", - сказал министр.

Во словам Вуйича, пока Белград ожидает из Гааги информации о процедуре выдачи и транспортировки тела Младича из Нидерландов. Сербские власти готовы действовать незамедлительно, как только получат соответствующее разрешение на похороны, добавил он. Решение о месте погребения будет принимать семья Младича.

Сербские СМИ предполагают, что Младича похоронят рядом с дочерью на кладбище "Топчидер" в Белграде. Сообщалось, что он не раз выражал желание быть похороненным там.

Младич умер 27 августа в тюремной больнице в Гааге, где отбывал пожизненный срок по обвинению в геноциде в период гражданской войны в Боснии и Герцеговине 1992-1995 годов. Ему было 83 года. Несколько дней назад с просьбой ввиду состояния здоровья освободить Младича и отпустить его домой обратился к органам международной юстиции президент Сербии Александр Вучич, ему было отказано.

22 ноября 2017 года Гаагский трибунал за предполагаемые военные преступления во время гражданской войны в Боснии и Герцеговине приговорил Ратко Младича к пожизненному заключению, вердикт был подтвержден 8 июня 2021 года. С тех пор он находился в тюрьме в Схевенингене (Нидерланды).

10 апреля 2026 года Младич перенес инсульт, и с тех пор его состояние не изменялось. Ситуация осложнялась неврологическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также проблемами с почками.

Группа врачей из Сербии обследовала его в тюремной больнице в Гааге, подготовила медицинское заключение, и также подавала запрос на освобождение Младича для лечения в Сербии.

Минюст Нидерланды Ратко Младич Белград Ненад Вуйич Сербия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Число жертв наводнений в Непале выросло до 538 человек

Новый король Норвегии взял имя Хокон VIII

 Новый король Норвегии взял имя Хокон VIII

Экс-советник офиса Зеленского Арестович заочно приговорен в РФ к 11 годам

Трамп назвал себя единственным величайшим президентом США

 Трамп назвал себя единственным величайшим президентом США

Добыча нефти восстановлена в Казахстане после снижения из-за атак на КТК

Bloomberg заявило о возможном выходе Венесуэлы из ОПЕК

Скончался король Норвегии Харальд V

 Скончался король Норвегии Харальд V

Глава дипломатии Ватикана пообещал Лаврову поднять тему прав человека в контактах с Украиной

Лавров заявил, что Москва готова выслушать новые подходы к украинскому урегулированию

Лавров заявил, что США ни разу не ответили на запросы РФ насчет утечек о помощи Киеву

 Лавров заявил, что США ни разу не ответили на запросы РФ насчет утечек о помощи Киеву
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11431 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3586 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов