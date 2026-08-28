Младича похоронят с государственными почестями

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич будет похоронен с соблюдением государственных почестей, объявил глава Минюста Сербии Ненад Вуйич. Об этом сообщает EFE.

"Младич был генералом, и протокол в таких случаях известен. Его роль также известна, все, что относится к генералу Младичу, будет безусловно соблюдено", - сказал министр.

Во словам Вуйича, пока Белград ожидает из Гааги информации о процедуре выдачи и транспортировки тела Младича из Нидерландов. Сербские власти готовы действовать незамедлительно, как только получат соответствующее разрешение на похороны, добавил он. Решение о месте погребения будет принимать семья Младича.

Сербские СМИ предполагают, что Младича похоронят рядом с дочерью на кладбище "Топчидер" в Белграде. Сообщалось, что он не раз выражал желание быть похороненным там.

Младич умер 27 августа в тюремной больнице в Гааге, где отбывал пожизненный срок по обвинению в геноциде в период гражданской войны в Боснии и Герцеговине 1992-1995 годов. Ему было 83 года. Несколько дней назад с просьбой ввиду состояния здоровья освободить Младича и отпустить его домой обратился к органам международной юстиции президент Сербии Александр Вучич, ему было отказано.

22 ноября 2017 года Гаагский трибунал за предполагаемые военные преступления во время гражданской войны в Боснии и Герцеговине приговорил Ратко Младича к пожизненному заключению, вердикт был подтвержден 8 июня 2021 года. С тех пор он находился в тюрьме в Схевенингене (Нидерланды).

10 апреля 2026 года Младич перенес инсульт, и с тех пор его состояние не изменялось. Ситуация осложнялась неврологическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также проблемами с почками.

Группа врачей из Сербии обследовала его в тюремной больнице в Гааге, подготовила медицинское заключение, и также подавала запрос на освобождение Младича для лечения в Сербии.