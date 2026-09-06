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В Киргизии завершились Всемирные игры кочевников

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - В Киргизии завершились VI Всемирные игры кочевников, в медальном зачете республика заняла первое место, следует из данных итогового протокола ВИК.

Сборная Киргизии завоевала 72 медали: 30 золотых, 29 серебряных и 13 бронзовых.

Второе место занял Казахстан с 64 медалями - 29 золотыми, 16 серебряными и 19 бронзовыми.

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Третьей стала сборная России - 34 медали, включая семь золотых, семь серебряных и 20 бронзовых.

Далее идут Монголия (всего 23 медали) и Узбекистан (20 медалей).

По данным секретариата ВИК, в Играх приняли участие спортсмены из 106 стран в более 40 видах состязаний.

Всемирные игры кочевников - международные спортивные соревнования, посвященные этническим видам спорта и традиционной культуре кочевых народов мира. Киргизия является создателем Игр, основав их в 2014 году. Следующие Игры кочевников пройдут в России - в Татарстане.

Киргизия Всемирные игры кочевников
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