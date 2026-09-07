Мерц после победы АдГ в Саксонии-Анхальт пообещал продолжать помощь Киеву

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Фридрих Мерц после победы на выборах в федеральной земле Саксония-Анхальт партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), призывающей изменить подход Берлина к отношениям с РФ, заявил, что Германия не откажется от поддержки властей Украины.

"Если мы остановим поддержку Украину, дела пойдут не лучше, а хуже", - приводит The Guardian слова канцлера с пресс-конференции, где ему задали вопрос о позиции Берлина по отношению к РФ и Украине в связи с изменением ситуации в земле Саксония-Анхальт.

Он утверждает, что угрозы для ФРГ носят конкретный, а не абстрактный характер. Мерц отметил, что германские власти не намерены отклоняться от курса по "защите свободы".

АдГ среди прочего выступает за нормализацию отношений с Москвой, включая отмену антироссийских санкций, а также за отказ Германии от предоставления военной помощи Киеву.

Ранее сообщалось, что оппозиционная ультраправая партия АдГ победила на региональных выборах в ландтаг (парламент) федеральной земли Саксония-Анхальт, которые прошли в воскресенье. Согласно данным региональной избирательной комиссии, АдГ получила 43,8% голосов. Это более чем в два раза превышает результат пятилетней давности в этом регионе. Однако партия не смогла занять большинство мест в ландтаге: у нее 39 мест из 83.

Тем временем Христианско-демократический союз канцлера Мерца набрал всего 17,2% голосов, потеряв почти половину поддержки, и получает 15 мест в ландтаге.