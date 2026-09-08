В Абхазии возобновилось движение поездов

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - В Абхазии восстановлено движение поездов, прерванное из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры в результате непогоды, сообщает пресс-служба Абхазской железной дороги.

"Движение поездов в Гудаутском районе восстановлено. Железнодорожники заменили три поврежденные опоры ЛЭП, запитали тяговые подстанции и восстановили электроснабжение участка. Движение поездов по штатному расписанию возобновилось 8 сентября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время ремонтных работ управление Абхазской железной дороги организовало перевозку пассажиров поездов до места назначения автобусами.

Всего автобусами было перевезено 1729 пассажиров поездов "Сухум - Москва", "Сухум - Санкт-Петербург" и электропоезда "Сириус - Сухум".

Ранее сообщалось, что во время непогоды из-за шквалистого ветра в понедельник утром получили повреждения три опоры линии электропередачи, в результате чего были обесточены тяговые подстанции на перегоне Гудаута - Звандрипш и временно приостановлено движение грузовых и пассажирских поездов в республике.