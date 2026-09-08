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В Эр-Рияде не исключили дипломатического урегулирования конфликта с хуситами

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Эр-Рияд не исключает возможность дипломатического урегулирования обострившегося конфликта с базирующимися в Йемене хуситами, заявил во вторник глава МИД Саудовской Аравии Фейсал Бен Фархан Аль Сауд.

"Путь к дипломатии не закрыт. Саудовская Аравия всегда будет выступать за дипломатические решения. При этом страна всегда будет решительно защищать себя и свои интересы. Мы будем делать все возможное, чтобы выполнить обе эти задачи", - приводит его слова "Аль-Джазира".

В то же время, комментируя недавно проведенные хуситами обстрелы саудовской территории, министр подчеркнул, что "это приведет к результатам, которые хуситы будут не в состоянии вынести".

Ранее во вторник сообщалось, что несколько объектов нефтяной промышленности на юге Саудовской Аравии подверглись ударам со стороны хуситов.

Атаки привели к пожарам на нефтяных объектах, сообщили в министерстве энергетики королевства. Их работу приостановили.

Согласно представителю возглавляемой Саудовской Аравией коалиции по поддержке йеменских правительственных сил Турки аль-Малики, пострадали 73 человека, в том числе женщины и дети.

Саудовская Аравия Йемен
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