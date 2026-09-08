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Франция прекратит торговлю с израильскими поселениями на палестинских территориях

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Франция совместно с 11-ю другими странами прекратит торговлю с израильскими поселениями, расположенными на оккупированных палестинских территориях, объявил во вторник французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро.

"Почему? Потому что Западный берег (реки Иордан - ИФ) находится на грани взрыва: безудержное расширение поселенческой деятельности в нарушение международного права, всплеск насилия со стороны экстремистски настроенных поселенцев в отношении палестинцев, акты террора, которые осуждают сами израильские власти", - написал Барро в соцсети X.

По его словам, "эта пагубная ситуация наносит серьезный удар по достоинству палестинского народа, она ставит под угрозу безопасность Израиля, которой Франция неизменно привержена, подрывает решение о создании двух государств - единственной альтернативы состоянию перманентной войны".

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По оценке главы французского МИД, прочный мир на Ближнем Востоке невозможен без строгого обеспечения безопасности Израиля, которую он связывает с безопасностью палестинцев. Израильские власти, считает Барро, должны в обязательном порядке прекратить "незаконную поселенческую деятельность и сопутствующее ей нетерпимое насилие".

"Франция не может своей торговлей поддерживать ситуацию, которая угрожает безопасности как израильтян, так и палестинцев, а также миру и стабильности в регионе. Европа должна придерживаться того же требования", - подчеркнул министр иностранных дел.

На брифинге Европейской комиссии (ЕК) в Брюсселе во вторник Ануар аль-Ануни, официальный представитель главы дипломатии ЕС Каи Каллас, напомнил, что при обсуждении на последнем официальном заседании Совета ЕС по иностранным делам в июле предложений ЕК относительно прекращения импорта продукции из израильских поселений не было достигнуто четкого результата.

"Ни один из предложенных комиссией вариантов не получил явного большинства голосов, и, следовательно, государства-члены должны сами решать, какие шаги предпринять дальше", - пояснил аль-Ануни, отвечая на соответствующий вопрос.

Франция Израиль Западный берег реки Иордан
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