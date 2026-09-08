Германия отправит Украине из запасов Бундесвера ракеты для ЗРК Patriot

Киев также закажет у ФРГ несколько тысяч зенитных ракет IRIS-T

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Берлин передаст Киеву из своих запасов ракеты-перехватчики PAC-2 для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, заявил во вторник глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.

"Я принял решение о поставках ракет-перехватчиков PAC-2 из запасов Бундесвера", - сказал он в ходе онлайн-встречи Контактной группы по обороне Украины.

Он призвал других участников встречи проверить свои арсеналы на возможность поставок подобных вооружений.

Министр добавил, что Берлин вскоре передаст Киеву ракеты "воздух-воздух" ближнего боя AIM-9, которые должны укрепить украинскую ПВО до зимы.

По его словам, помимо того, Киев закажет несколько тысяч зенитных ракет IRIS-T. Вместе с тем, власти ФРГ профинансируют поставки при содействии Великобритании несколько десятков тысяч дальнобойных артиллерийских снарядов.

Ранее во вторник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала договоренности стран Евросоюза о возможности использования Украиной части выделяемых ей на оборонные нужды средств ЕС для закупки ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. Вместе с тем, по информации Bloomberg, европейские страны собираются приобретать у США по программе PURL ракеты для ЗРК Patriot для передачи Украине.