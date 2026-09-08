Президенты РФ и США положительно оценили визиты Уиткоффа и Кушнера

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Итоги визита американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву в ходе разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа оценены положительно, работа будет продолжена, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Итоги пребывания упомянутых американских представителей были оценены со знаком "плюс", и работа по этому каналу, как, кстати, и по некоторым другим, будет продолжена", - сказал Ушаков журналистам во вторник по итогам телефонного разговора двух лидеров.