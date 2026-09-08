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Рубио заявил, что соглашение с США позволит эксплуатировать нефтеместорождения на пользу Венесуэле

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Соглашение США и Венесуэлы в нефтяной сфере позволит приступить к успешной добыче нефти на ряде месторождений и извлекать выгоду для венесуэльцев, заявил во вторник госсекретарь Марко Рубио.

"Во многих случаях эти месторождения не были производительными. По существу, китайские и российские компании владели ими, но не превратили во что-либо. Эти месторождения будут продуктивными, c них будут получать отчисления и прибыль для народа Венесуэлы", - сказал госсекретарь.

Он заявил, что Венесуэле лучше иметь деловые отношения с США, чем с другими партнерами.

Рубио отправляется в поездку по Южной Америке, сделает остановки в Колумбии, Эквадоре и Перу, однако визит в Венесуэлу у него не запланирован.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что Вашингтон заключил крупнейшую в истории нефтяную сделку с Каракасом. Он утверждал, что благодаря этой сделке США получат контроль над более чем 65 млрд баррелей доказанных запасов нефти в Венесуэле. В то же время представители различных политических сил в Венесуэле критиковали данное соглашение.

США Венесуэла Марко Рубио
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