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Морской дрон военных США вышел из строя в ходе разведывательной миссии на Ближнем Востоке

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Военные США потеряли контроль над подводным безэкипажным аппаратом, который действовал в водах ближневосточного региона, сообщает во вторник Al Jazeera со ссылкой на источник.

"Подводный дрон, которым управляли военные США на Ближнем Востоке, дал сбой более дня назад, подтвердил Al Jazeera представитель американских властей", - сообщает телеканал.

Его источник отметил, что дрон обследовал местные воды для поддержки идущих сейчас там операций. Он заверил, что аппарат относился к старым моделям, на нем не было важной информации, секретных технологий, связанных с сонарами или радарами.

Он не уточнил ни модель аппарата, ни причину поломки.

Ранее во вторник Корпус стражей Исламской революции (КСИР) объявил, что его бойцам удалось взять под контроль подводный безэкипажный аппарат военных США около прохода в Ормузский пролив. В КСИР подчеркнули, что аппарат оснащен передовыми технологиями мирового кораблестроения, принят в состав ВМС США в 2025 году.

США КСИР Иран Ормузский пролив
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