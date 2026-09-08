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Вступили в силу пошлины Канады на товары США на $20 млрд

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Во вторник начали действовать пошлины Канады в отношении экспорта из США на сумму около $20 млрд, сообщает издание The Globe and Mail.

Эти меры стали ответом на вступление в силу 22 августа американских пошлин в 50% на канадские товары на $20 млрд. Этому предшествовала неудача в торговых переговорах Оттавы и Вашингтона.

Канадские пошлины распространяются на 629 наименований, включая бытовую технику, электронику, металлы и одежду. Размер пошлин составляет от 25% до 50% с редкими исключениями в 15%.

При этом, добавляет The Globe and Mail, Вашингтон уже обещал ответить на эти пошлины, поэтому возможно дальнейшее разрастание торгового конфликта США и Канады.

21 августа Канада вышла из торговых переговоров с США; канадский премьер Марк Карни подчеркивал, что американская сторона в последний момент выдвигала новые требования. Официальных консультаций с тех пор не проводилось.

Позднее Карни заявлял, что Оттава возобновит диалог с США о торговом соглашении, когда американская сторона начнет относиться к переговорам серьезно.

Со своей стороны американский президент Дональд Трамп говорил, что Вашингтон практически не нуждается в Канаде и что пора убедить ее власти в необходимости изменить экономическую политику в отношении США. В конце августа Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио в озеро Америка и критиковал руководство Канады, ставя под сомнение, что ее лидеры справляются со своей работой.

США Канада
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