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В Финляндии завершили расследование инцидентов с украинскими дронами

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В Финляндии завершили расследование инцидентов с беспилотниками, залетевшими на ее территорию весной нынешнего года: подтверждено, что БПЛА были украинскими, сообщили в среду Центральная криминальная полиция и Пограничная служба.

"Предварительное следствие не выявило доказательств, которые относились бы к уголовной ответственности... Расследование подтвердило, что беспилотники вылетели с Украины. Они были оснащены взрывчаткой, относились к одному типу и предназначались для военного использования", - говорится в сообщении.

Расследование показало, что смещение беспилотников в сторону Финляндии произошло из-за помех в работе глобальной навигационной спутниковой системы (Global Navigation Satellite System, GNSS) и погодных условий. Расследование не выявило доказательств преднамеренности.

Прокурор завершил предварительное расследование по этим делам.

Дроны были обнаружены в юго-восточной части страны в Коувола, Луумяки и Париккала в марте и в Иити в апреле. По мнению полиции, в Луумяки дрон взорвался в воздухе. В трех других случаях беспилотники были взорваны военными.

Финляндия Украина
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