Поиск

В воздушном пространстве Финляндии зафиксировали пролет неизвестного дрона

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Силы обороны Финляндии выявили пролет в воздушном пространстве страны неизвестного беспилотника близ границы с РФ.

"Предполагается, что беспилотный летательный аппарат нарушил воздушное пространство Финляндии в Восточной Финляндии. В воскресенье утром, 3 мая, ВВС заметили беспилотник, летящий в районе Виролахти недалеко от границы с Россией. Модель или происхождение беспилотника не установлены. Беспилотник больше не находится в воздушном пространстве Финляндии", - говорится в сообщении министерства обороны.

В миреПремьер Финляндии заявил об отсутствии причин для беспокойства в связи с дронамиЧитать подробнее

Инцидентом занимается Пограничная служба, которая предоставит дополнительную информацию по мере продвижения расследования.

В Финляндии в марте-апреле 2026 года зафиксированы случаи прилета украинских дронов на территорию страны, включая падения БПЛА в Коуволе, Париккале, Луумяки и на острове Иити.

По данным финской полиции, четыре обнаруженных дрона принадлежат Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Финляндия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

КСИР заявил, что Трамп должен выбрать между невозможной военной операцией и плохим соглашением

США могут вывести из Германии находящуюся там на ротации армейскую бригаду

 США могут вывести из Германии находящуюся там на ротации армейскую бригаду

Что случилось этой ночью: воскресенье, 3 мая

Кабинет безопасности Израиля обсудит возможность возобновления военных действий в Газе

 Кабинет безопасности Израиля обсудит возможность возобновления военных действий в Газе

Иранский план урегулирования конфликта с США состоит из 14 пунктов

Трамп намерен вывести из Германии более 5 тыс. американских военных

 Трамп намерен вывести из Германии более 5 тыс. американских военных

Трамп заявил, что скоро рассмотрит предложение Ирана по урегулированию конфликта

War Zone сообщает, что США разрабатывают новую мощную ядерную авиабомбу

МИД Ирана заявил, что Тегеран готов и к войне, и к дипломатии

Bloomberg сообщил, что Иран из-за блокады США начал сокращать добычу нефти
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2010 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9214 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 149 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов