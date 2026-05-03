В воздушном пространстве Финляндии зафиксировали пролет неизвестного дрона

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Силы обороны Финляндии выявили пролет в воздушном пространстве страны неизвестного беспилотника близ границы с РФ.

"Предполагается, что беспилотный летательный аппарат нарушил воздушное пространство Финляндии в Восточной Финляндии. В воскресенье утром, 3 мая, ВВС заметили беспилотник, летящий в районе Виролахти недалеко от границы с Россией. Модель или происхождение беспилотника не установлены. Беспилотник больше не находится в воздушном пространстве Финляндии", - говорится в сообщении министерства обороны.

Инцидентом занимается Пограничная служба, которая предоставит дополнительную информацию по мере продвижения расследования.

В Финляндии в марте-апреле 2026 года зафиксированы случаи прилета украинских дронов на территорию страны, включая падения БПЛА в Коуволе, Париккале, Луумяки и на острове Иити.

По данным финской полиции, четыре обнаруженных дрона принадлежат Вооруженным силам Украины (ВСУ).