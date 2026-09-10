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Париж и Берлин хотят реформировать Европейскую службу внешних связей Каи Каллас

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Франция и Германия хотят обсудить на уровне лидеров ЕС будущее Европейской службы внешних связей (EEAS), которую возглавляет Кая Каллас, сообщает в четверг портал Euractiv со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ.

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Согласно нему, Париж и Берлин предлагают "интегрировать EEAS, состоящую из 5 тыс. человек, в Еврокомиссию". В документе говорится, что изменения необходимы для обеспечения "более сильной, оперативной и скоординированной" внешней политики ЕС.

При этом отмечается, что инициатива изначально была подготовлена Германией, а затем в нее внесла модификации Франция. Однако, как сообщает Euractiv, в подходах обеих стран были довольно принципиальные различия. Например, в итоговом варианте предлагается сделать Каллас "исполнительным вице-председателем" Еврокомиссии, тогда как в изначальном документе Германии этого не было, поскольку "цель Германии - усилить роль председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен".

Портал отмечает, что до конца года лидеры ЕС на саммите обсудят "будущее Каллас и ее дипломатической структуры".

Ранее в сентябре Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщало, что в ЕС приступили к проработке планов по передаче части функций Европейской службы внешних связей (EEAS) Европейской комиссии (ЕК). Неназванный чиновник ЕС заявил, что Каллас будет обсуждать с главами МИД стран Евросоюза, как повысить эффективность EEAS. Он добавил, что любые решения о будущем EEAS могут принимать лишь при одобрении всех членов ЕС.

Франция Германия ЕС ЕК Кая Каллас
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