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В Йемене считают, что выбить хуситов из Баб-эль-Мандебского пролива без международных войск не выйдет

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Заместитель главы руководящего президентского совета Йемена Тарик Салех заявил CNN, что если хуситам удастся взять под контроль Баб-эль-Мандебский пролив и остров Перим, нейтрализовать их без широкой международной коалиции не получится.

"Он предупредил, что если хуситы захватят Перим и возьмут Баб-эль-Мандебский пролив, то, чтобы заставить их уйти, будет нужно много международных войск и ВМС", - передает телеканал.

Салех подчеркнул, что пока не получал помощи США, были "лишь разговоры". В ответ на вопрос, что будет в случае отсутствия поддержки США и впредь, он отметил, что тогда американским войскам, международному сообществу и глобальной торговле "придется заплатить более высокую цену".

В свою очередь в военной пресс-службе Салеха отметили, что если хуситы займут позиции в районе Перима и пролива, им более не потребуется дальнобойное оружие, чтобы угрожать судоходству; так, они могут заминировать этот водный путь, как произошло в случае Ирана и Ормузского пролива.

Со своей стороны издание The National разъясняет, что йеменские острова Перим и Зукар играют ключевую роль в обеспечении морской безопасности в регионе: Перим находится в 4 км от материкового Йемена и в 25 км от Джибути; Зукар располагается в 100 км севернее в Красном море, между Йеменом и Эритреей.

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"Хуситы еще далеко от Перима, он еще не под их контролем", - заявил газете представитель йеменских служб безопасности. В то же время он отметил, что хуситы, которые часто используют скоростные моторные лодки и начиненные взрывчаткой безэкипажные аппараты, способны захватить остров.

Ранее в четверг The National и Associated Press сообщали, что йеменским правительственным силам под натиском хуситов пришлось отступить из стратегически важного портового города Моха на побережье Красного моря недалеко от Баб-эль-Мандебского пролива.

Конфликт в Йемене начался в 2014 году, но с 2022 года наблюдалось относительное затишье. Однако с начала июля бои между правительственными частями и хуситами активизировались в разных районах страны. Вместе с тем в июле хуситы и Саудовская Аравия возобновили обмен ударами. Хуситы объявили о морской блокаде саудовских судов и атаковали саудовские танкеры в Красном море в ответ на блокаду портов в Йемене и на атаку на международный аэропорт в Сане.

На прошлой неделе хуситы начали наступление вдоль западного побережья Йемена.

Йемен хуситы Баб-эль-Мандебский пролив Перим
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