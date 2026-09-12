Хуситы заявили, что не создавали препятствий для судоходства в Баб-эль-Мандебе

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - В движении хуситов заверили в субботу, что в последние дни не создавали преград для движения судов через Баб-эль-Мандебский пролив, сообщает "Аль-Джазира".

По его информации, источники в руководстве движения пояснили, что за 10 и 11 сентября через пролив прошли 73 судна: это 98,6% от средних показателей.

Ранее сообщалось, что хуситы на этой неделе в результате наступательной операции взяли под контроль все йеменское побережье Красного моря. Также они занимают территории, примыкающие к Баб-эль-Мандебскому проливу.

Хуситы стремятся запретить движение через пролив саудовских судов. Ограничений в отношений других стран они не вводили.