Трамп заявил, что Иран по-прежнему хочет заключить с ним сделку

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Власти Ирана продолжают добиваться от США соглашения по спорным вопросам, заявил в воскресенье американский президент Дональд Трамп.

"Иран очень хочет заключить сделку, они все время нам звонят", - сказал он журналистам в Ирландии.

Трамп вновь подчеркнул, что будет готов заключить "только ту сделку, которую мы будем считать правильной".

Он в очередной раз предположил, что иранский конфликт завершится после промежуточных выборов, которые пройдут в США в начале ноября.

При этом президент не исключил и другой сценарий. "В итоге мы уйдем оттуда, если только не решим остаться, чтобы забрать себе нефть, как это было в случае с Венесуэлой", - сказал Трамп.