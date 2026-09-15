Не менее 13 человек пострадали в результате ударов хуситов по Саудовской Аравии

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - По меньшей мере 13 мирных жителей получили ранения в результате серии ударов с использованием баллистических ракет и беспилотников, нанесенных силами хуситов в ночь на вторник по территории Саудовской Аравии, сообщил официальный представитель коалиционных сил, действующих в Йемене, генерал-майор Турки аль-Малики, слова которого передает телеканал Al Jazeera.

По его словам, целями ударов стали объекты гражданской инфраструктуры в городах Хамис Мушейт, Абха и Таиф. В результате атак жители получили травмы легкой и средней степени тяжести, также были повреждены семь жилых домов и два автомобиля.

В сообщении, опубликованном в социальной сети X, аль-Малики подчеркнул, что продолжение атак хуситов свидетельствует об их нацеленности на эскалацию конфликта и нанесение ударов по гражданским объектам и мирному населению.

"Командование объединенных сил коалиции будет реагировать на эти атаки ответственно и решительно, защищая суверенитет королевства, гражданские объекты и мирных жителей от этих чудовищных нападений" в соответствии с нормами международного права и принципом самообороны, закрепленным в Уставе ООН, - добавил он.