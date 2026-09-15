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Пентагон заявил о нехватке боеприпасов в США из-за конфликта с Ираном

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Боевые действия США против Ирана с 28 февраля по 30 июня обошлись в $33,4 млрд, из которых $22,3 млрд ушли на боеприпасы, сообщает CBS со ссылкой на отчет генерального инспектора Пентагона.

"Расход боеприпасов в ходе операции "Эпическая ярость" привел к их дефициту в стратегических резервах и продемонстрировал сдерживающие факторы для пополнения боеприпасов оборонной промышленностью", - цитирует телеканал выдержки из доклада.

Это первый открытый отчет генерального инспектора на тему конфликта США и Ирана.

При этом в оценку истраченных средств не включаются возможные траты в связи с уроном базам США на Ближнем Востоке от ударов Ирана; в докладе уточняется, что неясно, будут ли восстанавливать объекты, и кто оплатит расходы. Согласно ему, иранские удары уничтожили или повредили сотни строений на американских базах в Кувейте, Бахрейне, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии, Ираке, Омане и Иордании.

Кроме того, военные США потеряли четыре истребителя F-15 и 30 дронов MQ-9 Reaper, повреждения получили семь самолетов-топливозаправщиков KC-135 и один истребитель-бомбардировщик F-35.

Ранее американские СМИ неоднократно сообщали о серьезной нехватке боеприпасов в американских арсеналах из-за конфликта с Ираном, в Белом доме информацию опровергали. Но газета The New York Times со ссылкой на источники передавала, что Пентагон подверг проверке на полиграфе примерно 50 сотрудников Объединенного комитета начальников штабов в поисках каналов утечки информации: процедуру провели в августе после серии сообщений в СМИ, подробно описывающих сокращение арсеналов ракет большой дальности и ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot.

Хроника 28 февраля – 15 сентября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Пентагон
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