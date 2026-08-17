Трамп заверил, что у армии США остались достаточные запасы боеприпасов

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Американская армия располагает достаточными запасами боеприпасов, несмотря на многомесячные удары по Ирану, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.

"На данный момент то, что мы использовали, - это мелочь", - сказал он в интервью Fox News.

Журналист этого телеканала Трэй Йингст, взявший интервью у Трампа, пояснил, что, по словами президента, из-за действий предыдущей администрации США действительно лишились многих высокотехнологичных боеприпасов. "Он добавил, что у США есть много оружия "среднего уровня". Также есть немало и более продвинутого вооружения", - добавил Йингст.

Ранее американские СМИ сообщали, что, по их данным, у военных США на Ближнем Востоке недостаточные запасы некоторых вооружений. В частности, речь идет о ракетах-перехватчиках для комплексов Patriot. По утверждению некоторых изданий, это обстоятельство - одна из причин того, что американское руководство ранее летом приостановило удары по Ирану. При этом в Белом доме заверяют, что такие сообщения СМИ не соответствуют действительности.