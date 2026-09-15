NYT назвала причину отсрочки встречи стран Персидского залива с Ираном по Ормузу

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Встречу с участием Ирана и стран Персидского залива, на которой предполагалось объявить о договоренностях Ирана и Омана о судоходстве в Ормузском проливе, перенесли после того, как Эр-Рияд представил ряд новых идей, а Тегеран отверг часть из них, а часть согласился изучить, пишет The New York Times.

Высокопоставленный чиновник одной из стран Персидского залива сказал NYT, что встречу отложили после того, как Саудовская Аравия и Иран зашли в тупик по теме Ормузского пролива - ключевого маршрута для экспорта энергоносителей странами региона. По его словам, отмена произошла после того, как Саудовская Аравия представила поправки, одна из которых отвергала утверждения Ирана, будто Ормузский пролив не является международными водами. Иран отклонил некоторые саудовские поправки, а также попросил больше времени для изучения остальных.

"В интересах достижения консенсуса региональная встреча (...) в Салале отложена. Мы по-прежнему привержены поощрению диалога, способствующего стабильности и прочному сотрудничеству в нашем регионе", - написал министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди в соцсети X.

Дата новой встречи не объявлялась.

Ранее стало известно, что власти Ирана и Омана согласовали общие параметры соглашения, устанавливающего временный маршрут для судов в Ормузском проливе. Как заявили в Тегеране, введение этого маршрута будет означать, что альтернативный путь, ранее согласованный США с Оманом, больше не должен применяться.

Власти Ирана также заявляли, что полностью разблокируют пролив лишь после завершения конфликта с США.