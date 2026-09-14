Саудовский кронпринц обсудил с главой CENTCOM ситуацию на Ближнем Востоке

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман встретился в Джидде с главой Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмиралом Брэдом Купером, сообщает саудовское агентство SPA.

Они обсудили двусторонние отношения между Саудовской Аравией и США, а также последние события в регионе. О деталях переговоров не сообщается.

Как отмечают CBS News, встреча состоялась спустя несколько дней после ударов по саудовскому нефтепроводу "Восток-Запад", ответственность за атаку на который королевство возложило на поддерживаемые Ираном вооруженные формирования в Ираке, а также наступления хуситов, которые в ходе боев с правительственными войсками Йемена захватили все побережье на страны на Красном море и вышли к стратегическому Баб-эль-Мандебскому проливу.

Как ранее сообщал телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники, на минувшей неделе президент США Дональд Трамп в разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии заявил, что Вашингтон предоставит Эр-Рияду разведданные в связи с военными успехами, которых достигли поддерживаемые Ираном хуситы на йеменском побережье Красного моря.

Источник сообщил, что глава CENTCOM отправится в Саудовскую Аравию, где встретится с военными и высокопоставленными чиновниками королевства для обсуждения совместных действий в регионе. При этом он отметил, что главной целью США в сложившейся ситуации является "защита главных национальных интересов в сфере безопасности, включая обеспечение свободы судоходства в Красном море".

CBS News сообщили, что экипажи авианосца USS George Washington и ракетных эсминцев ВМС США, находящихся в Аравийском море, приведены в состояние повышенной готовности из-за возможной угрозы судоходству в районе Баб-эль-Мандебского пролива со стороны сил йеменских хуситов.