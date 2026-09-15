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Анкара продолжает контакты со всеми сторонами для урегулирования на Ближнем Востоке

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Ситуация в Иране затрагивает Турцию и Азербайджан, Анкара выступает за дипломатическое урегулирование кризиса на Ближнем Востоке, заявил в Баку глава МИД Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Фидан отметил, что Турция продолжает дипломатические усилия, направленные на преодоление кризиса и установление мира в регионе. "Для урегулирования кризиса и обеспечения мира в регионе продолжаются контакты со всеми сторонами", - подчеркнул турецкий министр.

Министр также прокомментировал проблемы с судоходством на Черном море.

"Турция направила необходимые предупреждения сторонам российско-украинского конфликта в связи с атаками на суда в Черном море", - отметил он.

Он также выразил обеспокоенность атаками на грузовые суда в Черном море, в результате которых погибли и граждане Турции, и Азербайджана.

Фидан добавил, что Турция в последнее время усилила контакты со сторонами конфликта.

Хроника 28 февраля – 15 сентября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Азербайджан Иран Турция МИД Хакан Фидан Черное море Джейхун Байрамов
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