Танкер под флагом Панамы буксируют в порт Омана после пожара

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Власти Омана проводят операцию по буксировке нефтяного танкера El Gaia после того, как на его борту вспыхнул пожар, сообщило во вторник издание The National со ссылкой на Центр морской безопасности Омана.

"Центр морской безопасности Омана в координации с соответствующими властями проводит буксировку нефтяного танкера El Gaia под флагом Панамы в оманский порт после того, как пожар в его машинном отделении был потушен", - приводит The National заявление ведомства.

С судна эвакуированы 23 члена экипажа. Им оказали медицинскую помощь. Еще два человека числятся пропавшими без вести.

В момент возгорания судно находилось у берегов оманской провинции Мусандам.

Ранее в иранском Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) заявили, что танкер подорвался на мине в Ормузском проливе при попытке пройти через запрещенную для коммерческого судоходства зону.

Центральное командование вооруженных сил США назвало заявление КСИР ложным. В CENTCOM отметили, что танкер подвергся атаке иранского беспилотника.