Военные призвали правительство Израиля дождаться создания коалиции для борьбы с хуситами

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Израильские военные посоветовали политическому руководству страны совершать действия против активизировавшихся в Йемене хуситов несамостоятельно, а в составе возможной коалиции региональных государств, пишет Ha'aretz.

По ее данным, военные очень обеспокоены развитием событий и видят, что они несут серьезные последствия для мировой экономической стабильности и международного судоходства. Военные полагают, что лучший способ справиться с угрозой - широкая международная и региональная коалиция, а узконаправленные военные меры не позволят решить проблему.

При этом в Израиле продолжается подготовка к сценарию, при котором Иран мог бы задействовать хуситов напрямую против Израиля. Опасения вызывает не военный потенциал хуситов, а их возможности расширить масштабы конфликта и мешать морскому судоходству.

Конфликт в Йемене начался в 2014 году, с 2022 года в нем наблюдалось относительное затишье. С начала июля 2026 года бои между правительственными войсками и хуситами активизировались в разных районах страны. На прошлой неделе хуситы провели наступательную операцию, в результате которой взяли под контроль йеменское побережье Красного моря и территории, примыкающие к Баб-эль-Мандебскому проливу. Параллельно с этим хуситы обмениваются ударами с Саудовской Аравией.

The Jerusalem Post ранее сообщила, что Израиль и Саудовская Аравия провели переговоры при посредничестве Центрального командования ВС США о передаче Эр-Рияду разведданных, которые помогли бы в противостоянии королевства с хуситами.