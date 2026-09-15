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Катар предупредил о катастрофических последствиях закрытия Баб-эль-Мандебского пролива

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Прекращение судоходства через Баб-эль-Мандебский пролив вызовет серьезный кризис, Доха выступает за дипломатию для урегулирования ситуации, заявил журналистам представитель МИД Катара Ибрагим аль-Хашми. Об этом сообщает "Аль-Арабийя".

"Мир и так уже достаточно страдает от закрытия Ормузского пролива, мы не можем позволить добавить и Баб-эль-Мандебский пролив в эту формулу, - сказал он. - Мы уже видим последствия ситуации (...). Катар добивается дипломатии, диалога".

На прошлой неделе хуситы провели наступательную операцию и взяли под контроль все йеменское побережье Красного моря и территории, примыкающие к Баб-эль-Мандебскому проливу. Параллельно с тем, хуситы продолжают обмениваться ударами с Саудовской Аравией. "Аль-Джазира" сообщает, что ВВС Йемена продолжают наносить удары по силам хуситов в районе города Таиз на юго-западе Йемена.

Хроника 28 февраля – 15 сентября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Йемен Катар МИД Баб-эль-Мандебский пролив Ормузский пролив Ибрагим аль-Хашми Саудовская Аравия
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