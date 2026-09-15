Алиев уверен в долгосрочном мире с Арменией

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил уверенность, что мир с Арменией будет долгосрочным.

"Да, сегодня мир есть, война остановлена. Между Арменией и Азербайджаном идет мирный процесс, и я уверен, что он будет долгосрочным. Во всяком случае, позиция азербайджанского государства именно такова", - сказал Алиев, принимая в Баку генсека Организации тюркских государств Кубанычбека Омуралиева, членов и наблюдателей Совета руководителей мусульманских религиозных управлений ОТГ.

При этом он отметил, что Азербайджан должен сохранять бдительность и одновременно наращивать военную мощь.

"Каждый видит, что сегодня мир полностью изменился и фактор силы вышел на первый план. Принцип "кто силен, тот и прав" выдвинули не мы. Но мы должны считаться с существующими реалиями и, естественно, считаемся. Мы знаем, что у нашего суверенитета, нашей территориальной целостности есть одна гарантия - это наша воля, решимость, военная мощь", - отметил президент.

Алиев сказал, что в настоящее время на освобожденные территории Азербайджана - в Карабахе и Восточном Зангезуре бывшие вынужденные переселенцы вернулись в 48 городов и сел, в регионе проживают более 90 тысяч человек.