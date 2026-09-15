Литва и Польша будут вместе расследовать инциденты с беспилотниками

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Вильнюс и Варшава объединят усилия в расследовании недавних инцидентов с беспилотниками, заявил вещателю LRT глава Минобороны Литвы Робертас Каунас.

"Этой ночью я связался с министром обороны Польши. Мы сразу же после инцидента связались друг с другом. Мы договорились, что совместно выясним обстоятельства и объединим наши ресурсы для выяснения всех деталей", - сказал он.

Сотрудничество коснется не только последнего инцидента. "Мы договорились о проведении совместных операций и объединении ресурсов для расследования недавних инцидентов с беспилотниками в своих странах", - сказал глава Минобороны.

Национальный центр управления кризисами ранее сообщил, что истребители НАТО, задействованные в миссии по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, сбили в ночь на 15 сентября беспилотник в Кайшядорском районе Литвы. Заявлялось, что БПЛА проник в Литву предположительно с территории Белоруссии.

Позже Робертас Каунас заявил, что беспилотник нес взрывчатку.