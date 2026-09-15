Бессент обсудил с Пекином требование США к Китаю свернуть сотрудничество с Ираном

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Глава Минфина США Скотт Бессент обсудил с китайскими чиновниками призывы американского руководства к Пекину разорвать экономическое сотрудничество с Тегераном, пишет The New York Times. По словам министра, это были хорошие неофициальные переговоры.

Бессент отметил, что на выходные у него запланированы переговоры с вице-премьером КНР Хэ Лифэном.

Он также сказал, что Соединенные Штаты проводят "величайшую в мире кампанию по экономическому давлению на Иран и его пособников". По его словам, благодаря президенту США Дональду Трампу "Америка больше не пытается держать под контролем иранскую угрозу, а кладет ей конец".

Иран на протяжении многих лет находится под экономическими санкциями США, но в августе Вашингтон начал операцию "Экономический изгой", чтобы еще больше изолировать страну в финансовом плане, пытаясь заставить ее отступить в конфликте, который начался в конце февраля. Бессент заявлял, что Вашингтон будет готов вводить вторичные санкции против сторон, проводящих некоторые торговые операции с Ираном. По его словам, США сообщат другим странам, сколько им отводится времени, чтобы завершить те или иные взаимодействия с Тегераном.