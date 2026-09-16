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Хуситы заявили, что сбили саудовский F-15 над Йеменом

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Бойцы хуситского движения "Ансар Аллах" смогли сбить истребитель ВВС Саудовской Аравии F-15 над йеменской провинции Мариб, сообщает The National со ссылкой на военного представителя движения генерала Яхья Сари.

По его данным, истребитель сбили зенитной ракетой местного производства. Он добавил, что затем в местное воздушное пространство вошли саудовские истребители F-15 и Eurofighter Typhoon, которые разыскивали сбитый самолет, однако хуситы атаковали их ракетами и заставили уйти.

Кроме того, Сари заявил, что за прошедшую неделю ВВС Саудовской Аравии нанесли более чем 450 авиаударов по Йемену. По его словам, атакам подверглись провинции Эль-Байда, Мариб, Таиз, Хадджа, Эль-Джауф, Лахдж.

Представитель арабской коалиции генерал-майор Турки аль-Малики заявил, что ПВО 15 сентября сбила дрон хуситов у священного для мусульман города Мекка в Саудовской Аравии, прежде чем он вошел в воздушное пространство над Меккой. Он подчеркнул, что безопасность Мекки, паломников и гостей города является "красной линией". Он напомнил, что это вторая попытка хуситов атаковать Мекку после запуска баллистической ракеты по этому району в июле 2017 году. Хуситы назвали эти обвинения ложью.

На прошлой неделе хуситы провели наступательную операцию против правительственных сил Йемена и взяли под контроль все йеменское побережье Красного моря, а также территории, примыкающие к Баб-эль-Мандебскому проливу. Параллельно с этим, хуситы продолжают обмениваться ударами с Саудовской Аравией.

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Eurofighter Мекка Йемен хуситы Мариб Саудовская Аравия Яхья Сари
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