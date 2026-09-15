Хуситы заявили об отсутствии угроз судоходству в Баб-эль-Мандебском проливе

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Движению судов в Баб-эль-Мандебском проливе ничего не угрожает, заявил МИД йеменских повстанцев-хуситов. Об этом сообщает агентство Saba.

"Проблем в Баб-эль-Мандебском проливе нет. Судоходству там ничего не угрожает, - утверждают хуситы. - Попытки саудовского режима ввести в заблуждение международное сообщество по данному вопросу, безосновательны".

Ранее представители движения "Ансар Аллах" (хуситы) заявляли, что Баб-эль-Мандебский пролив открыт для судоходства для всех стран, кроме Саудовской Аравии.

На прошлой неделе хуситы провели наступательную операцию против правительственных сил Йемена и взяли под контроль все йеменское побережье Красного моря, а также территории, примыкающие к Баб-эль-Мандебскому проливу. Параллельно с этим хуситы продолжают обмениваться ударами с Саудовской Аравией.

Саудовская Аравия, по данным Politico, обратилась к США за помощью в противодействии активности хуситов на Ближнем Востоке.