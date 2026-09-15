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Йеменская армия активизировала удары по хуситам

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы международно признанного йеменского правительства активизировали удары по позициям хуситов на нескольких фронтах, сообщает EFE.

Обстрелам подверглись места сосредоточения хуситов в провинции Мариб в центральной части страны и в провинции Таиз на юго-западе Йемена. Целями ударов также стали маршруты снабжения в районе городов Моха и Дубаб. Кроме того, военные продолжают наносить удары и вдоль западного побережья Йемена.

На прошлой неделе хуситы провели наступательную операцию против правительственных сил Йемена и взяли под контроль все йеменское побережье Красного моря, а также территории, примыкающие к Баб-эль-Мандебскому проливу. Параллельно с этим, хуситы продолжают обмениваться ударами с Саудовской Аравией.

По данным Politicо, Саудовская Аравия обратилась к США за помощью в противодействии активности хуситов.

Хроника 28 февраля – 15 сентября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Саудовская Аравия Йемен США хуситы
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