Поиск

США истратили 70 ракет-перехватчиков для отражения одной атаки Ирана на базу в Иордании

Раньше столько ракет тратилось за неделю войны

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Американским военным пришлось выпустить свыше 70 ракет-перехватчиков, чтобы отбить ракетную атаку Ирана на авиабазу Муваффак Салти в Иордании на прошлой неделе, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам чиновников, ВС США пришлось запустить 60 - 70 ракет из зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, чтобы перехватить 20 баллистических ракет. Один из чиновников уточнил, что военные также применили более 10 ракет ПРО THAAD. Использованное количество перехватчиков - такое же, что применяли ранее за целую неделю войны, отметил один из собеседников WSJ.

При этом ПРО не удалось остановить все иранские ракеты. Источник WSJ заверил, что пострадавших среди военнослужащих не было, однако ракеты попали по истребителям и другим самолетам на базе. Ситуацию осложнял тот факт, что боеголовки иранских ракет при приближении к целям разделялись на суббоеприпасы.

Центральное командование ВС США и власти Иордании информацию комментировать отказались. Однако чиновники признавали, что в ходе конфликта иранские атаки становились все более сложными. Вместе с тем, запасы американских боеприпасов, включая перехватчики, оказались истощены. По словам американских и арабских чиновников, США и их союзники столкнулись с проблемами в восполнении арсеналов, и это сказывается на запасах ракет-перехватчиков в ближневосточном регионе.

Ранее WSJ сообщала, что к середине июля США истратили более 1,7 тысячи ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot, более 200 ракет от THAAD, 150 зенитных ракет Standard missile для ВМС.

Хроника 28 февраля – 16 сентября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
THAAD Patriot Иран США Иордания Муваффак Салти Standard Missile
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Китай открыл судоходство по каналу Пинлу

 Китай открыл судоходство по каналу Пинлу

В Гонконге представили первый в истории план развития на пятилетку

Боливия и Парагвай завершили демаркацию границы за 88 лет

 Боливия и Парагвай завершили демаркацию границы за 88 лет

Brent подешевела до $108,03 за баррель

Что случилось этой ночью: среда, 16 сентября

Европейские фондовые индексы снизились во вторник

 Европейские фондовые индексы снизились во вторник

Вэнс заявил, что конфликт США и Ирана скоро вступит в новую фазу

 Вэнс заявил, что конфликт США и Ирана скоро вступит в новую фазу

В США приняли процедурную резолюцию по ужесточению санкций против РФ

Палата представителей США не поддержала инициативу об импичменте Трампа

 Палата представителей США не поддержала инициативу об импичменте Трампа

США тратят на войну с Ираном до $3 млрд в месяц
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11767 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3734 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 187 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов