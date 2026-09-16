США истратили 70 ракет-перехватчиков для отражения одной атаки Ирана на базу в Иордании

Раньше столько ракет тратилось за неделю войны

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Американским военным пришлось выпустить свыше 70 ракет-перехватчиков, чтобы отбить ракетную атаку Ирана на авиабазу Муваффак Салти в Иордании на прошлой неделе, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам чиновников, ВС США пришлось запустить 60 - 70 ракет из зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, чтобы перехватить 20 баллистических ракет. Один из чиновников уточнил, что военные также применили более 10 ракет ПРО THAAD. Использованное количество перехватчиков - такое же, что применяли ранее за целую неделю войны, отметил один из собеседников WSJ.

При этом ПРО не удалось остановить все иранские ракеты. Источник WSJ заверил, что пострадавших среди военнослужащих не было, однако ракеты попали по истребителям и другим самолетам на базе. Ситуацию осложнял тот факт, что боеголовки иранских ракет при приближении к целям разделялись на суббоеприпасы.

Центральное командование ВС США и власти Иордании информацию комментировать отказались. Однако чиновники признавали, что в ходе конфликта иранские атаки становились все более сложными. Вместе с тем, запасы американских боеприпасов, включая перехватчики, оказались истощены. По словам американских и арабских чиновников, США и их союзники столкнулись с проблемами в восполнении арсеналов, и это сказывается на запасах ракет-перехватчиков в ближневосточном регионе.

Ранее WSJ сообщала, что к середине июля США истратили более 1,7 тысячи ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot, более 200 ракет от THAAD, 150 зенитных ракет Standard missile для ВМС.