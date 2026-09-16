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Хуситы заявили об ударах по объектам Saudi Aramco на западе Саудовской Аравии

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Нефтяные объекты компании Saudi Aramco в городе Янбу-эль-Бахр на западном побережье Саудовской Аравии подверглись ударам движения "Ансар Аллах" (хуситы), заявил в среду военный представитель движения генерал Яхья Сари.

"В ходе операции нанесен удар по объектам Aramco в Янбу-эль-Бахре десятками баллистических ракет и беспилотников", - говорится в его сообщении в соцсети X.

Сари отметил, что после атаки на объекте компании вспыхнул пожар, удары привели к "масштабным разрушениям".

Генерал добавил, что в ходе следующей операции силы хуситов поразили саудовскую авиабазу в городе Хамис-Мушайт (юго-западная часть Саудовской Аравии) несколькими баллистическими ракетами. "Удары также попали прямо в цель", - подчеркнул он.

Власти Саудовской Аравии эту информацию не подтверждали.

После перекрытия Ормузского пролива Саудовская Аравия перенаправила основной экспорт нефти с востока на запад по главному нефтепроводу страны "Восток-Запад".

На прошлой неделе стало известно, что "Восток-Запад" подвергся налетам БПЛА. Госагентство Саудовской Аравии со ссылкой на представителя министерства энергетики заявило, что работа нефтепровода остановлена. "Сообщается, что нефтепровод подвергся массовым атакам в регионах Эр-Рияда и Миданаха утром 10 сентября. Нефтепровод был закрыт в качестве меры предосторожности", - объявило госагентство.

Саудовская Аравия Saudi Aramco
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