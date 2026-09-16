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Суд в Грузии приговорил экс-главу Службы госбезопасности к 13 годам тюрьмы

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Тбилисский городской суд приговорил к 13 годам тюремного заключения бывшего главу Службы государственной безопасности Григола Лилуашвили, его признали виновным в получении крупных взяток, а также в покровительстве и обеспечении охраны нескольких колл-центров.

Свидетелем обвинения выступил находящийся в заключении бывший заместитель министра экономики Грузии Ромео Микаутадзе, который подтвердил в ходе расследования, что дал крупную взятку Лилуашвили.

На суде Лилуашвили не признал себя виновным.

Экс-глава Службы госбезопасности был смещен с должности и арестован в декабре прошлого года.

Грузия Григол Лилуашвили
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