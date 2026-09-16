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Спецпосланник президента США провел встречу с премьером Литвы после переговоров с Лукашенко

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс провел в среду в Вильнюсе переговоры со спецпосланником США по Белоруссии Джоном Коулом, сообщила пресс-служба литовского правительства.

Как сообщили в пресс-службе, он поблагодарил США за активное дипломатическое участие в урегулировании вопросов, касающихся Белоруссии. "Мы поздравляем президента США и непосредственно вас с усилиями, которые уже помогли освободить многих политических заключенных", - сказал в ходе встречи Синкявичюс, которого цитирует пресс-служба.

"Помимо гуманитарного аспекта вашей деятельности, правительство Литвы высоко ценит тот факт, что Вашингтон уделяет внимание безопасности Литвы и всего нашего региона. Дипломатическое взаимодействие США помогает снизить гибридные угрозы и растущую напряженность в регионе, тем самым способствуя достижению большей стабильности и безопасности. Это особенно важно в эти неспокойные времена", - добавил глава литовского правительства.

Сообщается, что он попросил Коула "передать благодарность президенту США Дональду Трампу за его усилия по укреплению безопасности Литвы и региона, а также заверить его в том, что Литва и впредь останется верным союзником США".

Ранее в Минске прошли переговоры Лукашенко с Коулом. Коул по итогам переговоров заявил о заключении между США и Белоруссией промежуточного договора, анонсировал снятие санкций с двух белорусских компаний – "Лакокраска" и "Беллесбумпром".

Минск, в свою очередь, добавил он, в качестве жеста доброй воли освобождает 25 заключенных белорусских пенитенциарных учреждений. Позже стало известно, что группа освобожденных прибыла в Вильнюс. В МИД Литвы уточнили, что среди них нет литовских граждан.

США Литва Белоруссия
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