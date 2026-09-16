МУС постановил оставить под стражей филиппинского экс-президента Дутерте

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Международный уголовный суд (МУС) постановил оставить под стражей 81-летнего экс-президента Филиппин Родриго Дутерте, обвиняемого в преступлениях против человечности.

"Суд решил, что обвиняемый должен остаться под стражей", - говорится в среду в постановлении МУС.

Там отмечается, что МУС "не нашел значимых изменений обстоятельств, которые послужили бы основанием для освобождения обвиняемого из-под стражи".

Кроме того, суд опасается, что в случае изменений условий содержания Дутерте мог бы попытаться воспрепятствовать дальнейшему судебному разбирательству.

Адвокаты Дутерте настаивали на том, что экс-президент не может предстать перед судом из-за когнитивных нарушений в силу преклонного возраста.

Начало рассмотрения его дела по существу назначено на 30 ноября 2026 года.

Дутерте находился у власти на Филиппинах в 2016-2022 гг. По данным полиции, в операциях против наркомафии в 2011-2019 гг. погибли более 6 тыс. человек, многие из которых стали жертвами внесудебных расправ. Неправительственные организации оценивают число погибших в 30 тыс. В итоге МУС начал расследование примененных Дутерте методов борьбы против наркокартелей. В 2019 году президент вывел страну из состава МУС. В марте 2025 года его арестовали.