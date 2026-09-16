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Гутерриш заявил о готовности организовать встречу РФ-США-Украина на полях ГА ООН

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил в среду, что будет готов провести трехстороннюю встречу между представителями Москвы, Вашингтона и Киева на полях Генассамблеи (ГА) ООН, если будет такая возможность.

"Я бы с удовольствием сделал это, если будет такая возможность, и я думаю, что абсолютно необходимо достигнуть прекращения огня на Украине и создать условия для справедливого мира", - заявил Гутерриш на пресс-конференции в ответ на вопрос о том, готов ли он провести такую трехстороннюю встречу на полях ГА ООН.

Генсек ООН отметил, что продолжающийся конфликт негативно влияет на мировую экономику и на жителей РФ и Украины.

Неделя высокого уровня ГА ООН пройдет в Нью-Йорке с 18 по 26 сентября.

Россию в Нью-Йорке представит глава МИД Сергей Лавров. Ранее он сообщал, что на полях ГА ООН проведет встречу с госсекретарем США Марко Рубио и обсудит с ним видение Вашингтона ситуации на Украине.

Антониу Гутерриш США ООН Украина
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