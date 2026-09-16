Палата представителей США проголосует по импичменту Хегсету после промежуточных выборов

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Палата представителей Конгресса США отменила все голосования, запланированные на четверг, тем самым перенеся голосование по импичменту шефу Пентагона Питу Хегсету на период уже после промежуточных выборов, сообщает в среду NBC News.

Изначально планировалось, что четверг станет последним рабочим днем Палаты, после чего она должна была уйти на перерыв и возобновить заседания уже после промежуточных выборов в США, которые пройдут в ноябре. Однако позже республиканские лидеры в Палате приняли решение отменить все голосования, запланированные на 17 сентября. Одним из таких голосований было голосование по резолюции члена Палаты Томаса Масси, призывающей отстранить Хегсета от должности.

При этом партийные лидеры утверждают, что решение об отмене голосований не было принято лишь с целью избежать рассмотрения резолюции Масси.

Спикер Палаты Майк Джонсон назвал резолюцию "рекламным ходом", отметив, что законодатели рассмотрят ее уже после выборов.

"Министр Хегсет проделал невероятную работу в военном министерстве. Сейчас мы находимся в центре международных конфликтов, и нам нельзя играться с нашей национальной безопасностью", - подчеркнул он.

Во вторник республиканец Масси внес проект резолюции об отстранении Хегсета, обвинив его в нарушении "клятвы защищать Конституцию США", нарушении "обязанностей следить за исполнением законов, особенно в том, что касается военных действий". В последние месяцы он часто критиковал военную операцию США против Ирана и предлагал в Конгрессе варианты ограничения полномочий Белого дома на дальнейшее ведение боевых действий.

Промежуточные выборы пройдут в США 3 ноября 2026 года. На них определится состав Палаты представителей и части Сената. Кроме того, во многих штатах состоятся выборы губернаторов.