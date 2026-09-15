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Палата представителей рассмотрит резолюцию с требованием отставки Хегсета

Проект резолюции внес республиканец, недовольный военной операцией США против Ирана

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В Палате представителей Конгресса США на этой неделе пройдет голосование по проекту резолюции, требующей освободить главу Пентагона Пита Хегсета от должности из-за военной операции против Ирана, пишет The Hill.

Член Палаты представителей от Республиканской партии Томас Масси внес этот проект, обвинив министра в нарушении "клятвы защищать Конституцию США", нарушении "обязанностей следить за исполнением законов, особенно в том, что касается военных действий". Кроме того, Масси обвиняет главу Пентагона в злоупотреблении полномочиями.

Голосование в Палате представителей, как ожидается, состоится в течение двух дней, так как конгрессмен настоял на рассмотрении его инициативы в приоритетном порядке.

The Hill отмечает, что пока неясно, поддержит ли инициативу Масси достаточно республиканцев, чтобы действительно создать проблемы Хегсету.

Масси в последние месяцы часто критиковал военную операцию США против Ирана и предлагал в Конгрессе варианты ограничения полномочий Белого дома на дальнейшее ведение боевых действий.

Хроника 28 февраля – 15 сентября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Конгресс Иран Палата представителей Пентагон США Томас Масси Пит Хегсет
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