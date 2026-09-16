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Власти США заявили о готовности обсуждать с Китаем риски, связанные с ИИ

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Американская сторона готова обсуждать с Китаем вопросы, имеющие отношение к потенциальным рискам дальнейшей разработки искусственного интеллекта, заявил глава Минфина США Скотт Бессент.

"США остаются лидером в сфере ИИ. Мы открыты к обсуждению о том, как избежать общих рисков", - сказал министр порталу Axios.

Портал отмечает, что у Бессента запланированы на эти выходные переговоры с вице-премьером КНР Хэ Лифэном в Нью-Йорке.

"Это будут встречи продолжительностью несколько часов в Нью-Йорке, которые сосредоточатся на ИИ, торговле, редкоземельных металлах и других экономических вопросах", - рассказали источники Axios.

На прошлой неделе руководители ряда американских компаний-разработчиков ИИ выразили мнение, что работу над дальнейшим развитием искусственного интеллекта нужно притормозить. Это бы дало время убедиться, что в будущем эти технологии останутся безопасными для людей. В частности, глава Anthropic Дарио Амодеи высказался за то, чтобы независимые аудиторы изучили стандарты безопасности компаний. Также он считает нужным наладить международное сотрудничество, чтобы согласовать общие правила разработки ИИ.

Ранее в сентябре верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выразил обеспокоенность тем, что "развитие ИИ может представлять риск для существования человечества".

США Китай Скотт Бессент
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