Евросоюз осудил действия хуситов в Йемене и удары по Саудовской Аравии

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - ЕС выражает полную солидарность с Саудовской Аравией, нападения на мирное население и гражданскую инфраструктуру недопустимы, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Европейский союз решительно осуждает военную кампанию хуситов в Йемене и удары по Саудовской Аравии, включая недавнюю атаку, целью которой стал священный для ислама город Мекка", - говорится в распространенном в четверг заявлении.

По словам представителя ЕВС, действия хуситов подрывают перспективы мирного урегулирования конфликта в Йемене и наносят дополнительный ущерб региональной безопасности.

"Мы призываем хуситов прекратить любые военные действия. ЕС твердо намерен и дальше поддерживать народ и правительство Йемена, а также взаимодействовать с ООН, региональными партнерами и международным сообществом в целях деэскалации и достижения всеобъемлющего, инклюзивного и устойчивого мира", - сказано в документе.

Saudi Press Agency сообщило в четверг со ссылкой на власти о падении обломков запущенного хуситами БПЛА в саудовской провинции Таиф, что привело к гибели человека, еще двое получили ранения.

В результате инцидента повреждены несколько объектов гражданской инфраструктуры и транспортные средства.

На прошлой неделе хуситы провели наступательную операцию против правительственных сил Йемена и взяли под контроль все йеменское побережье Красного моря, а также территории, примыкающие к Баб-эль-Мандебскому проливу. Параллельно с этим, хуситы продолжают обмениваться ударами с Саудовской Аравией. Эр-Рияд в последние годы оказывает военную поддержку властям Йемена, ведущим борьбу против хуситов.