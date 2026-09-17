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Трамп заявил о прогрессе в обсуждении строительства базы США в Польше

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил о прогрессе в решении вопроса о создании американской военной базы в Польше, отметив, что скоро может стать известно ее будущее расположение.

В миреВ Минобороны Польши сообщили о переговорах по созданию в стране военных баз СШАЧитать подробнее

"Отличные новости! Благодаря решительному лидерству моего друга президента Польши Кароля Навроцкого мы достигли существенного прогресса в обсуждении создания базы ВС США в Польше", - написал он в социальной сети Truth Social в четверг.

Трамп отметил, что если переговоры завершатся успешно, то очень скоро власти смогут объявить о местоположении базы.

По его словам, создание такой базы стало бы историческим событием в отношениях США и Польши.

В конце августа замглавы Минобороны Польши Павел Залевский провел переговоры с замглавы Пентагона Элбриджем Колби, одной из ключевых тем встречи стало размещение постоянных американских военных баз в Польше.

США Дональд Трамп Пентагон Польша
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