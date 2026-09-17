Минфин США утвердил отмену санкций против двух белорусских компаний

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Минфин США сообщил об исключении из санкционного списка SDN list компаний из Белоруссии "Лакокраска" и "Беллесбумпром".

Обе фигурируют в опубликованном в четверг вечером перечне компаний, против которых прекращают действовать ограничительные меры.

Как сообщалось, ранее в сентябре в Минске прошли переговоры президента Белоруссии Александра Лукашенко со спецпосланником США Джоном Коулом.

Коул по итогам переговоров заявил о заключении между США и Белоруссией промежуточного договора и анонсировал снятие санкций с двух белорусских компаний - "Лакокраска" и "Беллесбумпром". Минск, в свою очередь, добавил он, в качестве жеста доброй воли освобождает 25 заключенных белорусских пенитенциарных учреждений.